Putin İran'ı ve Esed’i suçladı: Savaşmadan kaçtılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısında konuştu. Başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, Ukrayna savaşı, Batılı ülkelerle ilişkiler ve Çin ile ittifak konularında görüşlerini açıklayan Rus liderin politikalarını savunma ve gerekçelendirme çabası içinde olması dikkatlerden kaçmadı. Rus liderin özellikle Esed rejiminin çökmesinin ardından yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, Rusya'yı, İran ve Esed rejiminden ayırma gayreti gösterdiği de kaydedildi. Rus liderin Beşşar Esed ve ailesine Rusya'ya sığınma hakkı verdiği Kremlin tarafından açıklanmıştı. Putin 8 Aralık'tan beri Beşşar Esed ile görüşmediğini belirtti.





ESED ILE GÖRÜŞMEYI PLANLIYORUM

Putin, "Esed ile Moskova'ya gelmesinden bu yana görüşme yapmadım ama görüşmeyi planlıyorum. Esed'in Suriye'deki kayıp ABD'li gazeteci Austin Tice'ı tanıdığını sanmıyorum ama görüştüğümde gazetecinin akıbetini Esed'e soracağım" dedi.





SURIYE'DE YENILMEDIK SAVUNMASI

Rusya'nın Suriye'de yenilgiye uğramadığını savunan Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terörist gruplarını yok etmek için girdiklerini söyleyerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık. Esed rejimi birlikleriyle ile çatışan gruplar bile değişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, bu gruplarla ilişki kurmak istiyor. Eğer bu gruplar terör örgütleri ise neden bunu yapmak istiyorsunuz? Onlar değişti demek. Bu da hedeflere ulaşıldığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.





30 BIN REJIM ASKERI KAÇTI

Suriye'deki muhalif güçlerin hızlı ilerlediğine işaret eden Putin, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi, kendi pozisyonlarını patlattı ve gitti. Benzer durum tüm Suriye'de yaşandı" dedi.





HMEYMIM'DEN TAHRAN'A TAHLIYE

İran'ın eskiden kendi birliklerini Suriye'ye ulaştırma konusunda Rusya'dan yardım istediğini anlatan Putin, "Şimdi ise onlar (İranlılar) bu birliklerin Suriye'den çıkarılmasını bizden istedi. Hmeymim Hava Üssü'nü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmı da Irak'a gitti" ifadelerini kullandı.





BATIYA FÜZE DÜELLOSU ÇAĞRISI

Öte yandan Putin, Ukrayna'da durumun önemli ölçüde değiştiğini ve birincil hedeflerine ilerlediklerini söylese de Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusunun ne zaman çıkarılacağına dair bir tarih vermekten kaçındı. Rus lider, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik Oreşnik füzesine de değinerek, “Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım” ifadelerini kullandı. "Ukrayna sorununa ilişkin görüşmeler için ön koşul yok diyen" Vladimir Putin, "Ancak görüşmeler İstanbul Anlaşmaları ve cephedeki gerçekler temel alınarak yapılmalıdır" dedi.





SURIYE'DEN LIBYA'YA TAŞINIYOR

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a göre, Rusya Ortadoğu'daki varlığını Libya üzerinden sürdürecek. Rusya'nın Suriye içerisindeki 100'den fazla askeri nokta ve üssü boşalttığı kaydedildi. Boşaltılan noktalardaki askeri teçhizat ve araçların taşınmak amacıyla Lazkiye'deki Hmeymim hava üssüne ve Tartus'taki deniz üssüne naklediildiği uydu aracılığıyla edinilen görüntülerle tespit edildi. Görüntülerde Rus kargo uçaklarına taşınan S-400 ve S-300'lere ait radar sistemleri de yer aldı. Binden fazla askeri personelin de tahliye edildiği tahmin ediliyor. Rusya'nın Libya'da darbeci general Halife Hafter kontrolündeki Tobruk ve Bingazi'ye yerleşmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.



