Putin'den Suriye itirafı: Esed düşünce 4 bin milisi Tahran'a götürdük

Rus lider Putin, Suriye devrimine ilişkin ilk kez konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı milisi Tahran'a götürdüğünü söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Beşar Esad ile görüşme yapmayı planladığını dile getirdi. Vladimir Putin yaptığı açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz, son görüşmemizde Orta Doğu'daki durumu ele aldık' ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısında konuştu. Putin, Ukrayna'da durumun önemli ölçüde değiştiğini ve birincil hedeflerine ilerlediklerini söyleye Putin, Kursk'ta çatışmaların sürdüğünü belirterek, Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusuna,
“Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz”
dedi.
ABD'ye düello teklifi: Oreşnik'in düşürülme şansı yok
Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik Oreşnik füzesine de değinene Putin,
“Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım”
ifadelerini kullandı. Rus ekonomisini istikrarlı olarak değerlendiren Putin, “Dış tehditlere ve bizi etkilemeye yönelik girişimlere rağmen ekonomi bir bütün olarak ele alındığında Rusya'daki durum istikrarlı. Enflasyon endişe verici bir sinyaldir” diye konuştu.
"4 bin İran yanlısı milisi Tahran'a götürdüm"
Suriye'de
Esed rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı milisi Tahran'a götürdüğünü söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, ayrıca "Suriye'de tüm yaşananlar Rusya'nın bir yenilgisi değil. Biz aslında hedefimize ulaştık. Rus üsleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız"
dedi.
Suriye'deki durumun "basit olmadığını" kaydeden Putin, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanacağı umudunu paylaşarak
"Suriye'deki durumu kontrol altında tutan tüm gruplar ve bölge ülkeleri ile temasları sürdürüyoruz. Bunların birçoğu, üslerimizin Suriye'de kalmasından yana. Bunu düşüneceğiz. Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda karar vermeliyiz. Çıkarlarımızın uyuşması gerekiyor."
diye konuştu.
Ortaklara Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün Suriye'ye insani yardımın ulaştırılması için kullanılmasını teklif ettiklerini dile getiren Putin, "Bu teklif anlayışla ve ortak çalışmaların organize edilmesi talebiyle karşılandı. Bu, Tartus üssü için de geçerli." ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed ile henüz görüşmediğini ancak bunu yapmayı planladığını söyledi.
"Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz"
Beşar Esad ile görüşme yapmayı planladığını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada ayrıca 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz, son görüşmemizde Orta Doğu'daki durumu ele aldık' dedi.
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