Putin'den Suriye itirafı: Esed düşünce 4 bin milisi Tahran'a götürdük

"Suriye'deki durumu kontrol altında tutan tüm gruplar ve bölge ülkeleri ile temasları sürdürüyoruz. Bunların birçoğu, üslerimizin Suriye'de kalmasından yana. Bunu düşüneceğiz. Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda karar vermeliyiz. Çıkarlarımızın uyuşması gerekiyor."