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Esed Suriye'den Rus üsleri üzerinden kaçırıldı: Putin istihbarata hesap sormaya hazırlanıyor

Esed Suriye'den Rus üsleri üzerinden kaçırıldı: Putin istihbarata hesap sormaya hazırlanıyor

Lokman Özdemir
10:2912/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Esed Suriye'den Rusya'nın operasyonuyla çıkarıldı.
Esed Suriye'den Rusya'nın operasyonuyla çıkarıldı.

Suriye'deki devrimin ardından ülkeden kaçan Esed'in nasıl çıkarıldığı belli oldu. Rusya Esed'in savaşta galip gelemeyeceği sonucuna varınca, onun Kaddafi gibi bir sona sürüklenmemesi için ülkeyi terk etmesi yönünde baskı uyguladı. Kremlin'in tavsiyesine uyan Esed, Rusya'nın Suriye'deki üslerini kullanarak Moskova'nın organize ettiği bir operasyonla ülkeyi terk etti. Öte yandan Putin’in Rus istihbaratının Esed yönetimine yönelik artan tehditleri önceden tespit edememesi nedeniyle hesap sormaya hazırlandığı da iddia edildi.

Suriye Milli Güçleri'nin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesiyle
Beşar Esed
'in ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialar gündem oldu.

Bloomberg'in haberine göre, Rusya, Esed'in savaşı kaybedeceğini öngörerek ülkeyi terk etmesi için kendisine baskı yaptı.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Esed’in görevden ayrılma kararının tamamen kişisel bir tercih olduğunu belirterek
"Diğer detaylar hakkında yorum yapmıyorum"
ifadelerini kullandı.


"Esad Rus üsleri üzerinden kaçtı"


Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Rusya'nın Esed'in kaçışını organize ettiğini ve Suriye'deki bir hava üssü üzerinden Rusya'ya transfer edildiğini aktardı.





Kaynaklardan biri, bu süreçte uçağın radar cihazlarının devre dışı bırakıldığını iddia etti. Sosyal medyada yayımlanan uçuş takip verileri de Esad’ın uçağına dair bilgilerin bir noktadan sonra kesildiğini göstermişti. Bazı iddialar uçağın düştüğünü öne sürse de Rus yetkililer, Esed’in ülkeyi terk ettiğini ve ailesiyle birlikte Rusya’da güvence altına alındığını açıkladı.



Libya senaryosunun önüne geçildi


Rusya’nın bu adımında, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin linç edilerek öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmasını istememesinin etkili olduğu belirtiliyor. Kremlin’e yakın kaynaklar, Moskova’nın Esed’i muhalif güçlerin zaferine karşı direnmenin sonuçsuz kalacağına ikna ettiğini ve güvenli bir çıkış yolu sunduğunu ifade etti.



Putin istihbarat raporlarına tepkili


Kremlin’e yakın bir isim, Vladimir Putin’in Rus istihbaratının Esed yönetimine yönelik artan tehditleri önceden tespit edememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Putin’in bu durumu sorguladığı ancak istihbarat servislerinden tatmin edici bir yanıt alamadığı da belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Moskova, sahadaki durumun gerekliliklerine uygun bir strateji değişikliğine gitme kararı aldı.


#Suriye
#Esad
#Rusya

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