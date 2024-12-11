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Kremlin Sözcüsü Peskov: İsrail'in saldırıları Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov: İsrail'in saldırıları Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak

12:5011/12/2024, Çarşamba
AA
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Kremlin Sözcüsü Peskov, "İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak" dedi.

#Rusya
#Suriye
#Dmitriy Peskov

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