Yeni bir İsrail haydutluğu: 320 noktayı vurdu

İşgal devleti İsrail, Esed rejiminin çökmesinden sonra silahların yeni Suriye yönetimine geçmemesi için, konumlarını bildiği rejim ordusuna ait envanteri vurmaya başladı. 320 stratejik hedefe hava saldırısı düzenlendi. Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadanhavaya füze sistemleri, silah üretim yeri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterler hedef alındı. İşgalci gücün Lazkiye'de Esed donanmasına ait gemileri de vurduğu paylaşılan bilgiler arasında. Yine Şam'da bilimsel araştırma merkezi ve diğer tesisler de işgal ordusu tarafından vuruldu. Bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitenin yüzde 70'den fazlasının ortadan kaldırıldığı iddia edildi.





HERMON DAĞI’NIN ETEKLERİNDE

İşgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine geçerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları da işgal eden İsrail, Şam'ın 25 km yakınına kadar sokuldu. İşgal, Golan Tepeleri'nden kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda sürüyor. İsrail ordusunun bu kapsamda ulaştığı en uç nokta Suriye'nin 2 bin 814 metreyle en yüksek noktasını da içinde barından Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri.





NETANYAHU’DAN TEHDİT

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rejimi deviren grupları tehdit etti. Görüntülü mesaj yayımlayan Netanyahu, Suriye'deki saldırıları İsrail'in güvenliği için yaptıklarını ileri sürdü. Netanyahu, İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verilirse ağır bedel ödeteceklerini söyledi.





PKK İSRAİL’DEN YARDIM İSTEDİ

İsrail gazetesi Jerusalem Post, Esed düştükten sonra PKK/YPG'nin İsrail'den yardım istediğini yazdı. PKK/ YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım ve koruma talep ettiği öne sürülen haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair detaya ise yer verilmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, SMO’nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmiş, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.



