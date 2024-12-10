Netanyahu'dan Suriye'deki rejimi deviren gruplara tehdit: Ağır bedel ödeteceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini yıkan Suriyeli devrimcileri tehdit eden görüntülü mesaj yayımladı. Rusya ve İran'ın desteğini kaybeden Esed rejiminin devrilmesini görmezden gelen Netanyahu, yine İran'ı bahane gösterip, "Suriye'ye yerleşme ihtimalleri var. Buna karşılık ağır bedel ödetiriz" tehdidinde bulundu.
Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı.
Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrulta Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.
İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.