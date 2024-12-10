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Netanyahu'dan Suriye'deki rejimi deviren gruplara tehdit: Ağır bedel ödeteceğiz

Netanyahu'dan Suriye'deki rejimi deviren gruplara tehdit: Ağır bedel ödeteceğiz

21:3210/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüntülü mesaj yayımladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüntülü mesaj yayımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini yıkan Suriyeli devrimcileri tehdit eden görüntülü mesaj yayımladı. Rusya ve İran'ın desteğini kaybeden Esed rejiminin devrilmesini görmezden gelen Netanyahu, yine İran'ı bahane gösterip, "Suriye'ye yerleşme ihtimalleri var. Buna karşılık ağır bedel ödetiriz" tehdidinde bulundu.

Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı.

Netanyahu,
"Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını"
iddia etti.

Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrulta Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.

İsrail ordusu, Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi.
Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.




#İsrail
#Suriye
#Binyamin Netanyahu

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