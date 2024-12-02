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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar başlattı

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar başlattı

22:102/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
AA
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını açıkladı. (Foto: Arşiv)
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını açıkladı. (Foto: Arşiv)

İsrail, 27 Kasım'da uygulanmaya başlanan ateşkesi bir kez daha deldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği günden bu yana iki kişinin ölümü ve altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İsrail en az 73 kez ateşkesi ihlal etti

İsrail, bugün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki
Mecaiyun
ve
Nebatiye
'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki
Hermel
'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı.

Hizbullah'ın,
Kefr Şuba Tepeleri
'nin İsrail işgali altında olan
Ruveysat el-Alem
bölgesine düzenlediği "uyarı" saldırısında roketler boş alana düşmüştü.

Uyarı saldırısına 'sert karşılık'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırıya "sert karşılık" vereceklerini açıklamıştı.


İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt vermişti.



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