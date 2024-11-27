İran'dan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona ermesini memnuniyetle karşıladığını ve Lübnan hükümetini, halkını ve direniş güçlerini tam olarak desteklediğini belirtti.
Bekayi, uluslararası topluma bölgede barış ve istikrarı korumak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için Tel Aviv yönetimine etkili baskılar uygulama çağrısında bulundu.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.
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