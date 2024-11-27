İran'dan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona ermesini memnuniyetle karşıladığını ve Lübnan hükümetini, halkını ve direniş güçlerini tam olarak desteklediğini belirtti.