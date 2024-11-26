Lübnan'dan İsrail ile 'ateşkes' açıklaması: Saat vererek duyurdu

Lübnan'dan bugün yapılan açıklamada, ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5 bin asker gönderileceği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin konuşmuştu.
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