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Lübnan'dan İsrail ile 'ateşkes' açıklaması: Saat vererek duyurdu

Lübnan'dan İsrail ile 'ateşkes' açıklaması: Saat vererek duyurdu

13:3026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
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İsrail ve Lübnan arasında uygulanması beklenen ateşkese ilişkin açıklamalar ardı ardına geliyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, "Bu akşam ateşkes sağlanacağını umuyoruz" dedi.

Terör devleti
İsrail
ile
Lübnan
arasında beklenen ateşkese dair açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Lübnan'dan bugün yapılan açıklamada, ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5 bin asker gönderileceği belirtildi.


"Bu akşam umuyoruz"


Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı
Abdullah Buhabib
'ten ateşkes iddialarına yönelik açıklama geldi. Buhabib
"Bu akşam ateşkes sağlanacağını umuyoruz"
açıklamasında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib

ABD 'yakınız' demişti


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin konuşmuştu.


"Henüz bir anlaşmaya vardığımızı düşünmüyoruz ancak (ateşkes) sağlanmasına yakın olduğumuza inanıyoruz"
diyen Miller, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes için
"daha atılması gereken adımlar"
olduğuna işaret etmişti.


#İsrail
#Lübnan
#Hizbullah

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