İsrail kabinesi Lübnan'la ateşkesi onayladı

Terör devleti İsrail'in güvenlik kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede, kabine üyeleri Lübnan'da ateşkese varılması için ABD'nin önerdiği tasarıyı oyladı.

Ateşkese onay çıktı

İsrail medyası, İsrail kabinesinin Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Ateşkese giden süreç

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Beyrut ateşkes söylentilerine rağmen vuruldu

İşgalci İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı.

El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın hedef alan İsrail saldırısı sonrası bina tamamen yıkıldı.

İsrail ile Hizbullah arasında beklenen ateşkes gündemde yerini korurken, İsrail ordusuna ait bir helikopter, Hayfa kenti semalarında uçuş yaptı.

İsrail'in Lübnan'a işgal saldırılarının bilançosu

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.







