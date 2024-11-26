ABD'den 'Lübnan'da ateşkes' açıklaması: Son aşamadayız

Lübnan'da bir ateşkes beklenirken konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da ateşkes anlaşmasının son aşamada olduğunu belirtti.
Anlaşmaya varılmasının ABD ve Fransa gibi ortaklarının yoğun diplomatik çabalarının sonucu olduğunu ifade eden Blinken, "Bölgedeki gerginliğin yatıştırılmasıyla Gazze'deki ihtilafın sona erdirilebileceğine inanıyorum." dedi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.