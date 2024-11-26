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ABD'den 'Lübnan'da ateşkes' açıklaması: Son aşamadayız

ABD'den 'Lübnan'da ateşkes' açıklaması: Son aşamadayız

20:3226/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Lübnan'da ateşkes anlaşmasının son aşamasında olduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Lübnan'da ateşkes anlaşmasının son aşamasında olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da olası bir ateşkese ilişkin "Son aşamadayız." açıklamasında bulundu. Blinken, bölgedeki gerginliğin yatıştırılmasıyla Gazze'deki ihtilafın sona erdirilebileceğini de ifade etti.

Lübnan'da bir ateşkes beklenirken konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da ateşkes anlaşmasının son aşamada olduğunu belirtti.

Anlaşmaya varılmasının ABD ve Fransa gibi ortaklarının yoğun diplomatik çabalarının sonucu olduğunu ifade eden Blinken, "Bölgedeki gerginliğin yatıştırılmasıyla Gazze'deki ihtilafın sona erdirilebileceğine inanıyorum." dedi.

#Ateşkes
#Lübnan
#Antony Blinken

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