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İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı: İki lider 36 saat içinde duyuracak

İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı: İki lider 36 saat içinde duyuracak

22:1325/11/2024, Pazartesi
IHA
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İsrail'in, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısı.
İsrail'in, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısı.

Lübnan basını, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes ilan edeceğini iddia etti. Duyurunun ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 36 saat içinde duyurulacağı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin yakında ilan edilmesi bekleniyor.

Macron ile Biden duyuracak

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti.

ABD'den 'ateşkese çok yakınız' çıkışı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanarak, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz” dedi.

Fransa: En kısa zamanda

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "ABD'li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denildi.



#İsrail
#Lübnan
#Ateşkes
#Hizbullah

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