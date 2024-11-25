Hizbullah Lübnan'da 6 İsrail tankının imha edildiğini açıkladı

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirilen son misilleme saldırılarının bilançosunu paylaştı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki El-Beyada kasabasında İsrail'e ait 5 Merkava tankının imha edildiği bildirildi. Ayrıca Deir Mimas kasabası yakınlarında 1 Merkava tankının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait 12 komuta karargâhına saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan karargâhlar arasında Hizbullah'ın istihbarat, karadan denize füze ve silah tedarik birimlerine ait karargâhların da olduğu ifade edilen açıklamada, “Söz konusu karargâhlar, İsrail'e yönelik saldırıları planlamak ve komuta etmek ve güney Lübnan'da faaliyet gösteren IDF birliklerine karşı yürütülen terörist faaliyetleri izlemek için kullanılmıştır” denildi.