Hizbullah Lübnan'da 6 İsrail tankının imha edildiğini açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait 12 komuta karargâhına saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan karargâhlar arasında Hizbullah'ın istihbarat, karadan denize füze ve silah tedarik birimlerine ait karargâhların da olduğu ifade edilen açıklamada, “Söz konusu karargâhlar, İsrail'e yönelik saldırıları planlamak ve komuta etmek ve güney Lübnan'da faaliyet gösteren IDF birliklerine karşı yürütülen terörist faaliyetleri izlemek için kullanılmıştır” denildi.