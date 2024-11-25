İsrail - Lübnan hattında kritik gelişme: İki gün içinde dünyaya ilan edecekler

Terör devleti İsrail Gazze'de yürütüğü katliamı sürdürürken Lübnan'ı da bombalamada devam ediyor. Bölgede savaş devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.





İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için onay verdi.





"Tel Aviv teklifi onayladı"





Haberde, Netanyahu ve çok sayıda bakanın dün akşam güvenlik istişare toplantısı gerçekleştirdiği, toplantı sırasında Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkes anlaşması teklifine onay verdiği kaydedildi.





"ABD güvence verdi"





Görüşmelerin, İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü konusuna odaklandığı ve İsrail'in anlaşmanın ihlali durumunda sınırdaki hareket özgürlüğüne ilişkin ABD'den güvence aldığı aktarıldı.

















"İki gün içinde dünyaya ilan edilecek"





Ayrıca haberde, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılarak, "iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesinin beklendiği" kaydedildi.





Kaynakların, "Lübnan ile anlaşmanın imzalandığını ve şimdi Netanyahu'nun bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını söylediği" aktarıldı.









Tel Aviv yönetiminin anlaşmanın ana ilkelerini onayladığı kaydedilen haberde, anlaşmanın onaylanmasının nihai olmadığı ve bazı konuların hala çözülmesi gerektiği vurgulandı.





"Üç aşamadan oluşuyor"





Tel Aviv'in kararının Lübnan'a da iletildiği bildirilirken, Haaretz ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu yazdı.





Buna göre ilk aşamada Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyindeki güçlerini çekecek, ikinci aşamada İsrail güney Lübnan'dan çekilecek ve son olarak tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesine yönelik İsrail-Lübnan müzakereleri başlayacak.





ABD liderliğinde uluslararası bir organın ateşkes sürecini gözlemleyeceği bildirilen haberde, İsrail'in Washington'dan Hizbullah'ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi ve bu ihlale karşılık Lübnan ordusu ile uluslararası güçlerin harekete geçmemesi durumunda askeri olarak harekete geçme hakkını teyit eden bir mektup almayı beklediği belirtildi.





Washington büyükelçisinden de açıklama geldi





İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtti.





Büyükelçi Herzog, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Lübnan'da ateşkese varmaya "yakın olduklarını" söyleyen Herzog, "birkaç gün içinde" bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.





Herzog, ateşkese yakın olsalar da bazı detaylar üzerinde henüz mutabakata varılamadığını kaydetti.











