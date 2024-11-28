Lübnan ordusu: İsrail ateşkesi defalarca ihlal etti

Lübnan ordusu, dün İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail ordusu tarafından defalarca ihlal edildiğini açıkladı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "

Dün ve bugün, ateşkes anlaşması ilan edildikten sonra, İsrail düşmanı hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı defalarca ihlal etti