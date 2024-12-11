Hapishanede Filistinlileri bozuk gıdayla zehirliyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesi'nde tutulan 9 Filistinlinin zehirlendiği belirtildi. Filistinli tutukluların yemekten zehirlendikleri bilgisi verilen açıklamada, "Bu, Etzion Hapishanesi'nde yaşanan ilk zehirlenme vakası değildir. Yıllardan beri Etzion Hapishanesi'nde yatan Filistinlilerde zehirlenme vakalarına rastlanıyor" ifadesi kullanıldı.





11 BİN 900 TUTUKLU VAR

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etzion Hapishanesi'nin soruşturma merkezi olarak kullanıldığını ve halihazırda 111 Filistinlinin burada tutulduğunu söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği belirtiliyor.





ARALIKSIZ BOMBALIYOR

Diğer yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait savaş uçakları, sabahın ilk ışıklarında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda hayatını kaybeden 3'ü kadın, 1'i çocuk 7 kişinin naaşı enkaz altından çıkarılarak, El-Avde Hastanesi'ne getirildi. Bombardımanda çok sayıda kişi de yaralandı.



