Riyad'da alarm verildi: Suudi Arabistan'dan halka acil uyarı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riyad'da olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.
Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilere sakin olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
Bölge sakinleri de cep telefonlarına olası tehlikeye ilişkin uyarı mesajları gönderildiğini aktardı.
Tehlikenin geçtiği bildirildi
Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen Riyad'da "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.
Açıklamada, halktan güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymayı sürdürmeleri, toplanmaktan ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.
Dün Riyad'daki Saudi Aramco binasına isabet eden şarapneller nedeniyle binada sınırlı hasar oluştuğu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Riyad'a fırlatılan balistik ve seyir füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıklamıştı.
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