Rusya'dan seçim sonrası ilk açıklama: Trump’ın barış çabalarını sürdüreceğini umuyoruz

Pyongyang'dan Washington'a sert "Binance" resti: 'Barış bizim için tercih, zorunluluk değil'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD’nin Binance siber saldırısından Pyongyang’ı sorumlu tutmasına sert yanıt verdi. Suçlamaları düşmanca politikanın uzantısı olarak niteleyen Kim, Washington ile diyalog kapılarını kapatırken, Kim Jong-un ise ordunun su üstü ve su altı muharebe gücünü artıracak yeni savaş gemisi projelerini yerinde denetledi.