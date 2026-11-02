Tokayev Ankara'daki zirvede öneride bulunmuştu: Rusya'dan Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmaya yeşil ışık

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.

"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen zirvede Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın TDT'ye üye veya gözlemci olarak katılması, yeni bir TDT+ formatında önerisinde bulundu.

Rusya'dan TDT'ye katılmaya yeşil ışık

Rusya'ya henüz resmi bir davet bulunmazken Tokayev'in bu önerisine ilişkin Moskova'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımının "anlaşılır, makul ve doğal" olacağını söyledi.

Rusya'nın etnik yapısı

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi konumundaki Rusya Federasyonu, sahip olduğu geniş coğrafyanın ötesinde, içinde barındırdığı etnik ve antropolojik zenginlikle de dikkat çekiyor. Son resmi verilere göre 190’dan fazla farklı etnik grubu bünyesinde barındıran ülke, çok uluslu ve çok kültürlü toplum yapısını korumayı sürdürüyor.

İşte Rusya Federasyonu'nun etnik ve antropolojik haritasını oluşturan temel gruplar:

Nüfusun omurgası: Doğu Slavları

Rusya nüfusunun ezici çoğunluğunu Hint-Avrupa dil ailesine mensup Doğu Slav toplulukları oluşturuyor. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 75 ila 80’lik bölümünü temsil eden Etnik Ruslar, ülkenin hemen her bölgesinde baskın grup olarak öne çıkıyor. Doğu Slav ailesini ise yaklaşık yüzde 1,4'lük oranla Ukraynalılar ve tarihsel bir azınlık olan Beyaz Ruslar (Belaruslular) takip ediyor.

İkinci büyük aile: Türk halkları

Ülkenin en büyük ikinci etnik grubunu ise tarihsel yerli topluluklar arasında yer alan Türk dili konuşan halklar oluşturuyor. Genel nüfusun yüzde 8 ila 9'una denk gelen bu grubun amiral gemisi, yüzde 3,8'lik oranla Volga-Ural bölgesine yayılan Tatarlar oluyor. Tatarların yanı sıra Başkurtlar (yüzde 1,1), Hristiyan Türk topluluğu olan Çuvaşlar (%0,9) ile Kazak, Kumuk, Yakut (Saha), Tuva ve Nogay gibi çok sayıda Türk topluluğu da federasyon çatısı altında yaşamını sürdürüyor.

Kafkasya ve Ural-Fin zenginliği

Kuzey ve Güney Kafkasya kökenli topluluklar, ülkenin kültürel çeşitliliğine büyük katkı sağlıyor. Bölgenin en kalabalık etnik grubu olan Çeçenler (yaklaşık yüzde 1,2), Dağıstan ve çevre bölgelerde yaşayan Avar, Dargi, Lezgi ve İnguşlar ile geniş bir diasporaya sahip Ermeniler, Kafkas yapısının ana hatlarını çiziyor.

Diğer yandan Volga ve Ural çevresinde yoğunlaşan Mordvin, Udmurt, Mari ve Komiler gibi Fin-Ugor halkları ile Sibirya'nın kuzeyinde geleneksel yaşamlarını sürdüren Nenet, Hantı ve Mansiler, Rusya'nın köklü yerli kültürlerini temsil ediyor.

Asya coğrafyası ve Moğol halkları

Baykal Gölü çevresinde yerleşik Buryatlar ve Hazar Denizi kıyısında Avrupa'nın tek Budist topluluğu olarak bilinen Kalmuklar, ülkedeki Moğol kökenli nüfusu meydana getiriyor.

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