Pakistan'da otobüs ile TIR çarpıştı: 11 ölü 33 yaralı

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletine bağlı Pakpattan bölgesinde, Multan kentinden Kasur'a giden yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün devrildiği olayda çok sayıda yolcu araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
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