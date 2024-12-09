Putin ve Esad görüşecek mi? Kremlin'den açıklama

61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin zaferiyle son buldu.





13 yıllık mücadele sonunda Şam’ın kontrolünü ele geçiren muhalifler, rejime karşı savaşı kazandı.





Suriye Ordu Komutanlığı, Esad yönetiminin düştüğünü duyururken, Beşar Esad ülkeyi terk ederek ailesiyle birlikte Rusya’ya sığındı.





Esad ailesinin Rusya’da bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Kremlin, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.









"Sığınma kararını bizzat Putin verdi"





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, muhaliflerin Şam'a girmesi sonrası ülkeden ayrılan Beşar Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu söyledi.





Putin ve Esad görüşecek mi?





Kremlin Sözcüsü, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiği konusunda bilgi vermedi, yakın zamanda planlanmış bir Putin-Esad görüşmesinin de olmadığını ifade etti.





Dmitriy Peskov





"Ankara ile diyalog halindeyiz"





Sözcü ayrıca, Suriye'de yaşananlarla ilgili durum da dahil olmak üzere Moskova ve Ankara'nın diyalog halinde olduğunu söyledi. Peskov, gazetecilerin "Türkiye'nin Suriye'deki rolü" ile ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:





Suriye meselesi de dahil olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle diyalog halindeyiz. Gerçekten de Suriye'de şu anda istikrarsızlıkla bağlantılı çok zor bir dönem yaşanacak ve elbette burada tüm bölge ülkeleriyle diyaloğu sürdürmek çok önemli. Bunu yapmaya kararlıyız, danışacağız ve analiz edeceğiz.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed'in ülkesinden ayrıldığını açıklamıştı.





Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, " Esad, başkanlık görevinden ayrılmaya karar verdi ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti" denilmişti. Esad'ın nereye gittiği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, Esad'ın ülkeden ayrılmasına ilişkin müzakerelere Rusya'nın katılmadığı belirtilmişti.



