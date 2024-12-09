Putin ve Esad görüşecek mi? Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanınması kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından doğrudan onaylandığını ifade etti. Peskov "Putin ve Esad görüşecek mi?" sorusuna da cevap verdi.
61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin zaferiyle son buldu.
13 yıllık mücadele sonunda Şam’ın kontrolünü ele geçiren muhalifler, rejime karşı savaşı kazandı.
Suriye Ordu Komutanlığı, Esad yönetiminin düştüğünü duyururken, Beşar Esad ülkeyi terk ederek ailesiyle birlikte Rusya’ya sığındı.
Esad ailesinin Rusya’da bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Kremlin, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"Sığınma kararını bizzat Putin verdi"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, muhaliflerin Şam'a girmesi sonrası ülkeden ayrılan Beşar Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu söyledi.
Putin ve Esad görüşecek mi?
Kremlin Sözcüsü, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiği konusunda bilgi vermedi, yakın zamanda planlanmış bir Putin-Esad görüşmesinin de olmadığını ifade etti.
"Ankara ile diyalog halindeyiz"
Sözcü ayrıca, Suriye'de yaşananlarla ilgili durum da dahil olmak üzere Moskova ve Ankara'nın diyalog halinde olduğunu söyledi. Peskov, gazetecilerin "Türkiye'nin Suriye'deki rolü" ile ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:
Suriye meselesi de dahil olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle diyalog halindeyiz. Gerçekten de Suriye'de şu anda istikrarsızlıkla bağlantılı çok zor bir dönem yaşanacak ve elbette burada tüm bölge ülkeleriyle diyaloğu sürdürmek çok önemli. Bunu yapmaya kararlıyız, danışacağız ve analiz edeceğiz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed'in ülkesinden ayrıldığını açıklamıştı.