Barbar rejim yıkıldı: Dünya liderleri Suriye mesajlarını peş peşe sıraladı

Esed rejiminin yıkılmasının ardıdan açıklamalarpeş peşe geliyor.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından dünya liderlerinden açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Barbar devlet nihayet yıkıldı. Suriye halkına, cesaretlerine ve sabırlarına saygılarımı sunuyorum” derken, Ürdün Kralı II. Abdullah da açıklama yaparak, “Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu ve onların irade ve tercihlerine saygı duyduğunu” söyledi. İşte Esed rejiminin yıkılması sonrası yapılan açıklamalar...
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Barbar devlet nihayet yıkıldı. Suriye halkına, cesaretlerine ve sabırlarına saygılarımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum. Fransa, Orta Doğu'daki herkesin güvenliğine olan bağlılığını sürdürecektir”
dedi.
“Ülkenin kaosa sürüklenmesini önlemek için devletin birliğinin korunması gerekli”
“Ülkenin kaosa sürüklenmesini önlemek için devletin birliğinin korunması gerekli”
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiklerini ve Devlet Başkanı Esad'ı devirdiklerini ilan etmelerinin ardından Suriye'nin kaosa sürüklenmesine izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu
. Açıklamada, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken, ülkenin kaosa sürüklenmesini önlemek için ulusal kurumların ve devletin birliğinin korunması gerekliliği vurgulandı.
“Suriyeli kardeşlerimizin irade ve tercihlerine saygı duyuyorum”
“Suriyeli kardeşlerimizin irade ve tercihlerine saygı duyuyorum”
Ürdün Kralı II. Abdullah da açıklama yaparak,
“Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu ve onların irade ve tercihlerine saygı duyduğunu”
söyledi. Kraliyet tarafından yapılan açıklamaya göre Kral,
Ulusal Güvenlik Konseyi'ne “Suriye'nin güvenliğinin ve vatandaşlarının korunması gerektiğini” ve “istikrarın sağlanması ve kaosa yol açabilecek herhangi bir çatışmadan kaçınılması” için çalışılması gerektiğini ifade etti.
"Esed rejimi artık yok"
"Esed rejimi artık yok"
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in başına ne geldiğini bilmediklerini ama Esed rejiminin artık olmadığını ve yenilgisinin net olduğunu söyleyerek
"Suriye'de düşen rejim ile yeni gerçeklik arasında barışçıl bir geçiş olmasını umuyoruz. Askeri değil, siyasi bir geçiş olsun. Bana öyle geliyor ki şu anda işler bu yönde gidiyor."
ifadelerini kullandı.
"Suriye halkı çok büyük acılar çekti"
"Suriye halkı çok büyük acılar çekti"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklamada,
"Şimdi önemli olan Suriye'de hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesidir. Tüm dini topluluklar, tüm azınlıklar şimdi ve gelecekte de korunma imkanına sahip olmalıdırlar. Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esed'in Suriye üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber."
değerlendirmesinde bulundu.
"Suriye'nin geleceği ülke halkının sorumluluğundadır"
"Suriye'nin geleceği ülke halkının sorumluluğundadır"
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine ilişkin yapılan açıklamada,
"İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği"
belirtildi.
"Suriye'nin kaderinin belirlenmesi ve Suriye'ye ilişkin kararların alınmasının önemli olduğu" vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin geleceği, yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkının sorumluluğundadır." ifadeleri kullanıldı.
"Esed diktatörlüğünün sona ermesi uzun zamandır beklenen bir gelişme"
"Esed diktatörlüğünün sona ermesi uzun zamandır beklenen bir gelişme"
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
AB'nin önceliğinin Suriye'de güvenliğin sağlanması olduğunu söyleyerek, Suriye ve Orta Doğu'da tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.
Kallas,
“Esed diktatörlüğünün sona ermesi olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Esed'in destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığını da göstermektedir” i
fadesini kullandı.
Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulmalı
Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulmalı
Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
"Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekiyor." diyen Avvadi, "Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğiyle olan bağlantısı nedeniyle de son derece önemli olduğunu vurguluyoruz."
ifadelerini kullandı.
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