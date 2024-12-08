Kassam mücahitleri Esed zindanından çıktı: Çoğu hakkında ölüm belgesi verilmiş

Kassam Tugayları lideri Esed zindanında bulundu.
Siyonist İsrail’e karşı savaşını sürdüren Kassam Tugayları’nın kayıp ve ölü ilan edilen çok sayıda askeri Esed’in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden çıktı.
Diktatör Esed rejiminin “insan mezbahanesi” olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'nden çok sayıda Filistinli de kurtarıldı. Serbest bırakılan esirler arasında Kassam Tugayları liderleri vardı.
Kassam lideri zindanda bulundu
Kassam lideri zindanda bulundu
Suriyeli devrimciler, Şam’da Esed rejiminin işkence ve tecavüz merkezi olan Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumları serbest bıraktı.
Kurtarılan esirler arasında Kassam Tugayları liderlerinden Ebu Cafer el-Celudi’nin de vardı.
el-Celudi’nin 9 yıldır hapiste olduğu açıklandı.
67 mücahit kurtarıldı
67 mücahit kurtarıldı
Hapishanede 67 Kassam mücahidi ve 630 Filistinli de serbest bırakıldı.
Özgürlüğe kavuşan esirlerin bazıları hakkında
ölüm belgesi bazısı için ise kayıp belgeleri düzenlendiği ortaya çıktı.
Suriye devriminin başında Esed rejimi 3 bin Filistinliyi katletmiş, binden fazlasını ise tutuklamıştı.
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