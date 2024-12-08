Suriyeli muhaliflerden Kassam mücahitlerine "Sıra sizde" mesajı

Suriyeli muhalifler, Humus’ta kontrolü sağladıktan sonra Halid bin Velid Camii’nde namaz kıldı. Muhalifler, Gazze’de katil İsrail’e karşı mücadele eden Kassam Tugayları’nı unutmadı ve mücahit dostlarına mesaj gönderdi. Muhalif askerler, cami içerisinde Kassam mücahitlerine ait bandananın fotoğrafını çekti.