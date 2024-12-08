Suriyeli muhaliflerden Kassam mücahitlerine "Sıra sizde" mesajı

Suriyeli devrimciler, Kassam'daki mücahit dostlarını unutmadı.
Esed rejimini devirerek Suriye’de kontrolü sağlayan muhalifler, Gazze’deki Kassam mücahitlerine selam gönderdi.
Suriyeli muhalifler, Humus’ta kontrolü sağladıktan sonra Halid bin Velid Camii’nde namaz kıldı. Muhalifler, Gazze’de katil İsrail’e karşı mücadele eden Kassam Tugayları’nı unutmadı ve mücahit dostlarına mesaj gönderdi. Muhalif askerler, cami içerisinde Kassam mücahitlerine ait bandananın fotoğrafını çekti.
Operasyon görüntülerinde Suriyeli muhaliflerin Kassam Tugayları'na ait peçler taktıkları görülmüştü. Bu peçlerde "
Ya zafer ya şehadet.
" yazıyordu.
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