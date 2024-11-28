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Putin Batı'yı açık açık tehdit etti: Tüm silahları kullanacağız

Putin Batı'yı açık açık tehdit etti: Tüm silahları kullanacağız

17:1528/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
AA
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Putin, Batılı ülkelerin kasım başında Ukrayna'ya Rus topraklarına, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla saldırı düzenlemesine izin vermesine tepki gösterdi.
Putin, Batılı ülkelerin kasım başında Ukrayna'ya Rus topraklarına, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla saldırı düzenlemesine izin vermesine tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Ukrayna'ya nükleer silah verme planlarına tepki gösterdi. Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.


Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle ilgili açıklamada bulunan Putin,
“Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir olacak. Fakat bu bir nükleer saldırı olmayacak. Birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak”
diye konuştu.

Rus lider, Oreşnik'in vurduğu hedefte oluşan hasarla ilgili,
“Hasar çok ciddi oluyor. Yerin 3-4 kat altında hatta daha derinde bulunan nesneler etkileniyor. Üstelik bunlar sıradan katlar değil, güçlendirilmiş yapılardır. Etkinin gücü muazzam”
ifadelerini kullandı.

"Tüm silahları kullanacağız”

ABD'nin Kiev'e nükleer silah verme planlarına tepki gösteren Putin,
“Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız”
dedi.


#nükleer silah
#Putin
#Ukrayna

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