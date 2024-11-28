Putin Batı'yı açık açık tehdit etti: Tüm silahları kullanacağız

“Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir olacak. Fakat bu bir nükleer saldırı olmayacak. Birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak”