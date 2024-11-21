Putin Ukrayna saldırısı sonrası konuştu: Çatışma küresel bir nitelik kazandı

Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna'daki çatışma küresel bir nitelik kazandı.