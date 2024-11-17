Biden yasağı kaldırdı: Ukrayna Rusya'ya ABD silahlarıyla saldıracak

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Ukrayna-Rusya savaşı

nda ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip

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