Biden yasağı kaldırdı: Ukrayna Rusya'ya ABD silahlarıyla saldıracak

Koltuğu Donald Trump'a kaptıran ABD Başkanı Joe Biden, görevini devretmeden önce Rusya-Ukrayna savaşını kızıştıracak bir karar aldı. Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı ileri sürüldü. ABD'li kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını ve muhtemelen 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağını aktardı.
ABD'nin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda
'ya ABD yapımı silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi.
ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde,
yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.
İlk saldırılar 300 kilometre menzilli füzelerle yapılacak
Söz konusu kararın
nda ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip
roketlerinin kullanılacağını aktardı.
Beyaz Saray tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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