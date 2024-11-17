Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Biden yasağı kaldırdı: Ukrayna Rusya'ya ABD silahlarıyla saldıracak

Biden yasağı kaldırdı: Ukrayna Rusya'ya ABD silahlarıyla saldıracak

22:0617/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
IHA
Sonraki haber
ATACMS roketi
ATACMS roketi

Koltuğu Donald Trump'a kaptıran ABD Başkanı Joe Biden, görevini devretmeden önce Rusya-Ukrayna savaşını kızıştıracak bir karar aldı. Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı ileri sürüldü. ABD'li kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını ve muhtemelen 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağını aktardı.

ABD'nin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda
Ukrayna
'ya ABD yapımı silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi.
ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde,
ABD Başkanı Joe Biden
yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

İlk saldırılar 300 kilometre menzilli füzelerle yapılacak

Söz konusu kararın
Ukrayna-Rusya savaşı
nda ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip
ATACMS
roketlerinin kullanılacağını aktardı.

Beyaz Saray tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



#Joe Biden
#Ukrayna
#Rusya
#ATACMS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi