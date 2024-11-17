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Rusya duyurdu: Ukrayna'nın enerji altyapısını ve işletmelerini vurduk

Rusya duyurdu: Ukrayna'nın enerji altyapısını ve işletmelerini vurduk

15:5517/11/2024, Pazar
AA
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Rusya’dan Ukrayna'nın askeri sanayisine gava saldırısı.
Rusya’dan Ukrayna'nın askeri sanayisine gava saldırısı.

Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki enerji altyapısı ve işletmelerini hedef alan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.


Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada,
"Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı unsurlarına ve askeri ürünler imal eden işletmelere yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu"
ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının yok edildiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 binden fazla İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 361 tank ve zırhlı araç, 1489 çok namlulu roketatar, 18 bini aşkın obüs ve havan topu ile 28 bin 465 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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