Rusya duyurdu: Ukrayna'nın enerji altyapısını ve işletmelerini vurduk

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı unsurlarına ve askeri ürünler imal eden işletmelere yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu"