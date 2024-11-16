Kış geldi Putin Avusturya'nın gazını kesti: AB'den 'şantaj' tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin
Rus enerji şirketi Gazprom, bugünden itibaren Avusturya'ya sağladığı doğal gaz akışını kesti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın aldığı kararla Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yaptığını ifade etti. AB genelinde gaz depolarının dolu olduğunu söyleyen Leyen, Avusturya'yı destekleyeceklerini bildirdi.
Von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesine tepki gösterdi.
"Putin, Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor"
Paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını belirten von der Leyen,
"Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor."
değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz sevkiyatının durmasına ve kış dönemine hazır olduğuna dikkati çekerek,
"AB genelinde doğal gaz depoları dolu.
" ifadesini kullandı.
Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'yı destekleyeceğini bildirdi.
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