Ukrayna için yolun sonu mu: Scholz iki yıl sonra Putin ile 'barışı' görüştü
Hüseyin Berk
19:1815/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Trump'ın Putin ile yakınlaşma sinyalleri sonrası Almanya'dan 'Ukrayna' hamlesi geldi.
Avrupa'daki savaşı bitirme vaadiyle propaganda yapan Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesiyle gözler Ukrayna-Rusya hattına çevrildi. ABD ile yakın ilişki içinde olan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, yaklaşık iki yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Scholz, Ukrayna ile 'adil ve kalıcı bir barışın' yolunu açacak görüşmelere başlaması yönünde Putin'e çağrı yaptı. Trump da bugün yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna Savaşı sonlandırılmalı." dedi. Peki, Trump'ın 'Putin ile yakın ilişki kurma isteği' Ukrayna için ne anlama gelir? İşte detaylar...
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirterek, "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya-Ukrayna Savaşı sonlandırılmalı." dedi.
Avrupa'daki savaşı bitirme vaadiyle göreve gelen Trump'ın bu sözleri sonrası gözler Ukrayna-Rusya hattına çevrildi.
Scholz iki yıl sonra Putin ile görüştü
ABD ile yakın ilişki içinde olan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, yaklaşık iki yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Scholz, Ukrayna ile 'adil ve kalıcı bir barışın' yolunu açacak görüşmelere başlaması yönünde Putin'e çağrı yaptı.
Aldığı askeri destek kısılan Ukrayna zorlanıyor
Alman basınında yer alan iddiaya göre; görüşmenin bir nedeni de sahada zayıflayan Ukrayna ordusu.
Alman hükümet sözcüsü, Ukrayna'nın silah ve personel sıkıntısı nedeniyle savaş alanında giderek zorlaşan koşullarla karşı karşıya kalması ve Rus güçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlemesine de vurgu yaptı. Almanya'nın 'Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olduğu' vurgulandı.
Ukrayna için yolun sonu mu?
Trump, geçmişte başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalarda, "müzakereci yaklaşımı ve güçlü liderlik tarzıyla uluslararası sorunları hızlıca çözebileceğini" sıkça iddia etmişti.
2024 başkanlık seçim kampanyasında da benzer ifadelerde bulunarak, savaşın bitirilmesi konusunda hızlı bir çözüm sağlayabileceğini öne süren
Trump, Vladimir Putin ile daha yakın bir ilişki kurmak istediğini belirtmişti.
Bu durum, Trump'ın bir anlaşma için Rusya üzerinde daha fazla baskı oluşturabilme ihtimalini artırabilir
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Ancak bu, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili taleplerini karşılamakta sorun yaratabilir.
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