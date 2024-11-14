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Trump ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı 'iklim' heyetini Bakü'den çekti

Trump ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı 'iklim' heyetini Bakü'den çekti

21:0114/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
AA
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Donald Trump - Javier Milei
Donald Trump - Javier Milei

Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Arjantin heyeti, Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla konferanstan çekildi. Milei'nin flaş kararı, ABD Başkanlığına seçilen Trump ile görüştükten sonra alması dikkat çekti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'a katılan Arjantin heyeti, Milei'nin isteği üzerine ülkeye geri döndü.

Trump ile görüşüp heyeti geri çekti

Milei, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Arjantinli heyetin COP29'dan çekilmesi kararını verdi.

Paris İklim Anlaşması'ndan çıkılacak mı?

Daha önce iklim değişikliği konusunda çeşitli açıklamalar yapan Milei, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sinyalleri vermiş ancak bu yönde bir adım atmamıştı.

Milei, iklim değişikliği hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada,
"İklim değişikliğinden insanları sorumlu tutan tüm bu politikalar bir yalandan ibaret. Amaç sosyalist tembellere fon oluşturmaktır.
" ifadesini kullanmıştı.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.

Trump anlaşmadan çıkmış, Biden geri dönmüştü

Trump, birinci başkanlık döneminde, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.

Trump'ın ardından göreve gelen Joe Biden, Paris İklim Anlaşması'na geri dönmüştü.






#Donald Trump
#Azerbaycan
#Bakü
#azerbaycan

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