Trump ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı 'iklim' heyetini Bakü'den çekti

Ulusal basında çıkan habere göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'a katılan Arjantin heyeti, Milei'nin isteği üzerine ülkeye geri döndü.
Milei, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Arjantinli heyetin COP29'dan çekilmesi kararını verdi.
Daha önce iklim değişikliği konusunda çeşitli açıklamalar yapan Milei, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sinyalleri vermiş ancak bu yönde bir adım atmamıştı.
İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.
Trump, birinci başkanlık döneminde, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.
Trump'ın ardından göreve gelen Joe Biden, Paris İklim Anlaşması'na geri dönmüştü.