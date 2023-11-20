Arjantin'in yeni lideri Milei oldu: Merkez Bankası'nı kapatıp dolara geçmek istiyor

Popülist liberal siyasetçi Javier Milei, Güney Amerika ülkesi Arjantin'in yeni devlet başkanı oldu.





Resmiyet kasanmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'ya yakınını Milei aldı. Peronist ittifakının adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa'nın oy oranı ise yüzde 44 civarında kaldı.





Seçime katılım oranı ise yüzde 76 olarak açıklandı.









Merkez Bankası'nı kapatmak istiyor





Buna göre, ülkenin gelecek 4 yıldaki devlet başkanı Javier Milei oldu. Massa, rakibi Milei'yi arayarak tebrik etti. "Yarından itibaren sorumluluk yeni başkanın" dedi. Yeni başkanın yüzlerce destekçisi de Başkent Buenos Aires'te sokaklara döküldü.





Milei enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı Arjantin'de Ekonomik Şok Terapisi sözü verdi. Planları arasında Merkez Bankası'nın kapatılması ve ülkenin para birimi pesoyu kaldırarak yerine Amerikan dolarını getirmek var.





Yeni Devlet Başkanının önündeki tablo ise ağır. Hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın kasası boş.





Baş etmesi gereken önemli konulardan biri de geçen yıl Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan 44 milyar dolarlık borç programı.





Trump ve Bolsonaro'ya benzetiliyor





Milei, Aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına izin vermek istediğini de belirtiyordu. Siyasette yeni olan 53 yaşındaki Milei, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la, Brezilya'nın popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetiliyor.





Kendisini tebrik edenler arasında Trump da yer aldı. "Seninle gurur duyuyorum" dedi.









Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da sosyal medya hesabından Milei'yi tebrik etti. "Brezilya, Arjantinli kardeşlerimizle birlikte çalışmak için her zaman hazır" dedi.





Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadan Milei'nin seçilmesini "Latin Amerika için üzücü" olarak tanımladı.











