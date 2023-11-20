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Ekonomi

Arjantin'in yeni lideri Milei oldu: Merkez Bankası'nı kapatıp dolara geçmek istiyor

Arjantin'de Devlet Başkanlığı seçimini oyların yüzde 56'sını alan liberal popülist siyasetçi Javier Milei kazandı. Yeni Başkanın, derin ekonomik krizde olan Arjantin için ürettiği çözüm politikaları arasında Merkez Bankası'nı kapatmak ve ülkesinin para birimi Peso yerine Amerikan doları kullanmak var.

11:10 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:47 - 20/11/2023 Pazartesi
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Arjantin'in yeni lideri merkez bankasını kapatacak, peso yerine doları getirecek

Arjantin'in yeni lideri merkez bankasını kapatacak, peso yerine doları getirecek

Popülist liberal siyasetçi Javier Milei, Güney Amerika ülkesi Arjantin'in yeni devlet başkanı oldu.


Resmiyet kasanmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'ya yakınını Milei aldı. Peronist ittifakının adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa'nın oy oranı ise yüzde 44 civarında kaldı.


Seçime katılım oranı ise yüzde 76 olarak açıklandı.



Merkez Bankası'nı kapatmak istiyor


Buna göre, ülkenin gelecek 4 yıldaki devlet başkanı Javier Milei oldu. Massa, rakibi Milei'yi arayarak tebrik etti. "Yarından itibaren sorumluluk yeni başkanın" dedi. Yeni başkanın yüzlerce destekçisi de Başkent Buenos Aires'te sokaklara döküldü.


Milei enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı Arjantin'de Ekonomik Şok Terapisi sözü verdi. Planları arasında Merkez Bankası'nın kapatılması ve ülkenin para birimi pesoyu kaldırarak yerine Amerikan dolarını getirmek var.


Yeni Devlet Başkanının önündeki tablo ise ağır. Hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın kasası boş.

Baş etmesi gereken önemli konulardan biri de geçen yıl Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan 44 milyar dolarlık borç programı.


Trump ve Bolsonaro'ya benzetiliyor


Milei, Aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına izin vermek istediğini de belirtiyordu. Siyasette yeni olan 53 yaşındaki Milei, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la, Brezilya'nın popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetiliyor.


Kendisini tebrik edenler arasında Trump da yer aldı. "Seninle gurur duyuyorum" dedi.


Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da sosyal medya hesabından Milei'yi tebrik etti. "Brezilya, Arjantinli kardeşlerimizle birlikte çalışmak için her zaman hazır" dedi.


Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadan Milei'nin seçilmesini "Latin Amerika için üzücü" olarak tanımladı.




#Arjantin
#Javier Milei
#Dolar
#merkez bankası
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