Arjantin Devlet Başkanı Milei: 20 yıl içinde Almanya'ya benzeyebilirdik

ABD ziyareti kapsamında, özel bir dergiye konuşan Milei, ülkesinin Batı'nın değerlerini benimsemesini ve bu yönde gelişmesini umduğunu belirtti.
Göreve ilk geldikleri ayda Kongre'ye çok sayıda reform paketi sunduklarını hatırlatan Milei, "Aslında ilk ayda Kongre'ye gönderdiğimiz reformlar kabul edilseydi Arjantin, 20 yıl içinde Almanya'ya benzeyebilirdi. Yani Arjantin, bir anda 90 sıra sıçrama yapabilirdi." ifadelerini kullandı.
Florida'da Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) Başkanı Ilan Goldfajn ile bir araya gelen Milei, daha sonra Teksas'a geçerek iş insanı Elon Musk ile görüşmüştü.