Almanya Ukrayna'ya yönelik yardımlarını askıya aldı

Alman hükümetinin, tasarruf önlemleri kapsamında bundan sonra Ukrayna'ya şimdiye kadar kararlaştırılanların dışında yeni yardımlar sağlamayacağı ileri sürüldü.





Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberinde, 2025 bütçesi konusunda anlaşma sağlayan Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümetinin, mevcut bütçe planlaması kapsamında Ukrayna'ya sadece şimdiye kadar onaylanmış askeri yardımlar yapacağı ifade edildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin "Ukrayna'ya daha fazla para yok" başlıklı haberi, 17 Ağustos 2024

Belgelere ve elektronik posta yazışmaların yanı sıra bakanlıklar arasındaki görüşmelere dayandırılan haberde, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımları kısıtlamak zorunda kaldığı öne sürüldü. Mevcut bütçe planlamasında Ukrayna için "yeni para bulunmadığı" belirtilerek, bunun sebebinin Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının tasarruf önlemleri olduğu kaydedildi.





Şimdiye kadar onay verilmiş malzemelerin Ukrayna'ya teslim edileceği vurgulanan haberde, Başbakan Olaf Scholz'un talimatıyla Savunma Bakanlığından gelecek ek taleplere onay verilmeyeceği bildirildi.





Haberde, Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti lideri Christian Lindner'in de bu bağlamdaki talebini bir mektupla 5 Ağustos'ta Savunma Bakanlığına ilettiği bilgisi paylaşılarak, Lindner'in "yeni tedbirlerin sadece bu sene ve gelecek yılların bütçelerinde finansman sağlanması durumunda alınabileceğini" aktardığı ifade edildi.

Almanya Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti lideri Christian Lindner