Rusya Ukrayna ile anlaşamadı: Avrupa buz kesecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yıl sonunda sona erecek Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin sözleşme sürecini değerlendirdi.





Ukrayna’nın sözleşmeyi uzatmak için Temmuz 2024 öncesinde adım atması gerektiğini söyleyen Putin, “Bildiğim kadarıyla Ukrayna tarafından bu yönde çalışmaların yapılması için bir gayret sarf edilmedi.” diye konuştu.









"Ukrayna bunu yapmayacak"





Rusya’nın Ukrayna güzergahı dahil Rus gazını sevk etmeyi reddetmediğini belirten Putin, “Ancak görünüşe göre Ukrayna bunu yapmayacak. Ukraynalı doğal gaz yetkilileri, Rus tarafıyla transit sözleşmesini uzatmayacaklarını bildirdiler. Bu da bu güzergahı kapattıkları anlamına geliyor.” dedi.





Putin, Rus gazını Avrupa’ya sevk etmeye devam edebileceklerine işaret ederek, “Rus gazının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabileceği farklı güzergahlar var ve biz bu sevkiyatı yapmayı reddetmiyoruz.” ifadesini kullandı.





Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için yenilenmeyeceğini duyurdu.





Sözleşmenin süresi doluyor





Ukrayna yönetiminin 2023 yıl sonu verilerine göre, ülke üzerinden Avrupa'ya boru hatlarıyla taşınan Rus gazı miktarı, 2022'ye göre yüzde 28,4 azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.





Putin, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın sözleşmeyi uzatmaması durumunda TürkAkım üzerinden yapılan gaz sevkiyatının artırılabileceğini ifade etti.





Ukrayna'nın Naftogaz şirketi ile Rus Gazprom arasında 30 Aralık 2019’da imzalanan hükümetler arası anlaşma, 2021-2024 dönemi boyunca Ukrayna üzerinden yıllık 40 milyar metreküp doğal gaz geçişini kapsıyor.











