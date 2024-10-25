Putin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgede dengeleri değiştirecek teklif

Vladimir Putin - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün BRICS Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de gemi taşımacılığının yeniden başlaması için girişimlerin canlandırılmasını önerdiğini açıkladı. Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, defalarca uzatılmasına rağmen sonrasında sürdürülmemişti.
Rusya Devlet Başkanı
, BRICS zirvesinin ardından devlet televizyonu ile söyleşi gerçekleştirdi.
Putin, BRICS zirvesinde bir araya geldiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Karadeniz'de gemi taşımacılığının yeniden başlaması için temasların canlandırılması yönünde bir öneri sunduğunu belirtti.
"Hiçbir zaman reddetmedik"
Henüz belgeleri inceleyemediğini ifade eden Putin,
"Türk dostlarımızın bize ilettiği belgeleri henüz okuma fırsatım olmadı. Bakacağız; bunu hiçbir zaman reddetmedik."
dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez uzatılmasına rağmen daha sonra sona ermişti.
Putin, ayrıca Rusya'nın çatışma sürecinde herhangi bir taviz vermeyeceğini ve Ukrayna ile uzlaşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş elbet bitecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti.
"Ukrayna-Rusya barışı için, "Amerika'da Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile yaptığım görüşmede olduğu gibi, Sayın Putin'in de daimi ateşkesin sağlanması noktasında bir arayışının olduğunu gördük. Bunu zaten Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'da yaptıkları görüşmelerle teyit ettiler. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun canlandırılması, mayınların temizlenmesi konularının yanı sıra, dün akşam Sayın Putin ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de esir takaslarıyla alakalı beklentilerin olduğunu gördük. Şu anda bu esir takaslarına yönelik adımları da yakın takibe almış bulunuyoruz. Biz sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Arzumuz bir an önce iki ülke arasında barış için müzakereleri başlatmak, hayırlı neticeye ulaşacak yolu açmaktır. Buna muvaffak olmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını vurgulamaya devam ediyoruz. Bu savaş elbet bitecektir, bizim gayretimiz daha fazla kan ve gözyaşı akmadan tamamlanması içindir."
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