Elon Musk 'ABD bizi müzakere masasına oturtamaz' diyen Zelenski'yi tiye aldı: Mizah anlayışı muhteşem

Avrupa'daki savaşı bitirme vaadiyle propaganda yapan Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesiyle gözler Ukrayna-Rusya hattına çevrildi.
ABD ile yakın ilişki içinde olan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, yaklaşık iki yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Scholz, Ukrayna ile 'adil ve kalıcı bir barışın' yolunu açacak görüşmelere başlaması yönünde Putin'e çağrı yaptı.
'Önce Amerika' yaklaşımıyla göreve gelen Trump'ın, Ukrayna'ya verilen askeri desteği kısması ve barışa zorlaması bekleniyor.
Yaşananların gölgesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trump'a en yakın isimlerden X'in sahibi Elon Musk, bu sözleri tiye aldı.
Trump'ın kabinesinde de olacağı konuşulan Musk, Zelenski'nin CV'sinin yer aldığı 'komedyen başkan' başlıklı BBC haberini de paylaşımına ekledi.