Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Elon Musk 'ABD bizi müzakere masasına oturtamaz' diyen Zelenski'yi tiye aldı: Mizah anlayışı muhteşem

Elon Musk 'ABD bizi müzakere masasına oturtamaz' diyen Zelenski'yi tiye aldı: Mizah anlayışı muhteşem

Hüseyin Berk
00:1017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Volodimir Zelenski - Elon Musk
Volodimir Zelenski - Elon Musk

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden X'in sahibi Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'ye gönderme yaptığı "Bağımsız bir ülkeyiz" sözleriyle alay etti. "ABD bizi müzakere masasına oturtup dinlemeye zorlayamaz." diyen Zelenski'nin videosunu paylaşan Musk, "Mizah anlayışın muhteşem" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki savaşı bitirme vaadiyle propaganda yapan Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesiyle gözler Ukrayna-Rusya hattına çevrildi.

ABD ile yakın ilişki içinde olan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, yaklaşık iki yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Scholz, Ukrayna ile 'adil ve kalıcı bir barışın' yolunu açacak görüşmelere başlaması yönünde Putin'e çağrı yaptı.

Trump da dün yaptığı açıklamada,
"Rusya-Ukrayna Savaşı sonlandırılmalı."
dedi.

'Önce Amerika' yaklaşımıyla göreve gelen Trump'ın, Ukrayna'ya verilen askeri desteği kısması ve barışa zorlaması bekleniyor.

Trump'a gönderme: Bağımsız bir ülkeyiz

Yaşananların gölgesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna Radyosu'na konuşan Zelenski,
"ABD bizi müzakere masasına oturtup dinlemeye zorlayamaz. Biz bağımsız bir ülkeyiz"
dedi.

Musk, Zelenski'yi tiye aldı

Trump'a en yakın isimlerden X'in sahibi Elon Musk, bu sözleri tiye aldı.

Zelenski'nin yer aldığı videoyu hesabından alıntılayan Musk,
"Mizah anlayışın muhteşem"
ifadelerini kullandı.

Trump'ın kabinesinde de olacağı konuşulan Musk, Zelenski'nin CV'sinin yer aldığı 'komedyen başkan' başlıklı BBC haberini de paylaşımına ekledi.



#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Elon Musk
#Donald Trump
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16 Kasım İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? Kasım ayı İUP ödeme takvimi açıklandı mı?