Trump'ın büyükelçisine göre Batı Şeria yok Yahudiye var

ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ın ilk atamalarından biri, İsrail büyükelçiliğine oldu. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen Trump'ın büyükelçi için tercihi ise, evanjelist papaz Mike Huckabee'ydi. "Gerçekte Filistinli diye bir şey yok" cümlesiyle akıllarda yer eden Mike Huckabee, önceki gün İsrail medyasından Arutz Sheva’ya ve ordu radyosuna verdiği demeçte, Batı Şeria demeyi reddederek, “Yahudiye ve Samiriye” dedi. Röportajda skandal ifadeler kullanan Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına ABD’nin ses çıkarmayacağının sinyalini verdi. Evanjelist Büyükelçi, Yahudilerin 'Tanrı'nın seçilmiş halkı', Filistin topraklarının da 'Yahudilerin malı' olduğuna inanıyor. Altı yıl önce İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yerleşimlerden birini ziyaret eden Huckabee, baret takıp bir evin inşaatına tuğla taşımıştı.





İLHAK İHTİMALİNİ ONAYLADI

Trump'ın duyurusunun ardından ilk röportajını İsrail ordu radyosuna veren Arkansas eyaletinin eski valisi Huckabee, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın 'ilhak' edilmesinin bir ihtimal olduğunu söyledi. Ordu radyosu ABD'li siyasetçiye Trump'ın ikinci döneminde Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakının mümkün olup olmayacağını sordu. Mike Huckabee, soruya "Elbette. Politikayı ben yapmayacağım, başkanın politikasını uygulayacağım" deyip hiçbir ABD başkanının İsrail için Trump'tan daha fazlasını yapmadığını söyledi.





BATI ŞERİA DEMEDİ

Donald Trump'ın ilk döneminde ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti tanınması, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakının tanınması gibi hamlelerini hatırlatan Huckabee, ikinci dönemde de bunun tamamıyla devam etmesini beklediğini aktardı. Röportajda yeni büyükelçi, tüm uluslararası mahkemeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla Filistin toprağı olarak tescillenen Batı Şeria'nın İncil'deki isimleri Yahudiye ve Samiriye’yi kullandı. 'İşgal altında Batı Şeria' diye bir yer olmadığını ileri süren ABD'li siyasetçi, bölgeden 'vaat edilmiş topraklar' olarak söz edip "Burası İbrahim zamanından bu yana, 3 bin 500 yıldır buranın gerçek sahibi olan insanlar tarafından kontrol edilen topraklar" dedi.





"KARAR İSRAİL’İN" DEDİ

Artuz Sheva’ya verdiği demeçte, İsrail'in faşist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in hazırlık talimatı verdiği Batı Şeria'nın ilhakı müstakbel ABD büyükelçisine bir kez daha soruldu. "Bu İsrail'in alacağı bir karar" diyen Huckabee "Donald Trump'ın diğer ülkelere ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını söylemek isteyen bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Barışçıl çabaları desteklemek, yardım etmek, teşvik etmek ve ittifakları güçlendirmek istiyor” yorumunu yaptı. 69 yaşındaki Huckabee, uzun süre sonra İsrail Büyükelçisi görevinde bulunacak ilk Yahudi olmayan Amerikalı olacak.





YERLEŞİMCİLERLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

Mike Huckabee, geçtiğimiz yıllarda İsrail'in Batı Şeria'daki iddialarının ABD'nin Manhattan'la olan bağlarından daha güçlü olduğunu söyleyen bir isim. Arkansas eyaletinin eski valisi Huckabee, İsrail'e ilk kez 1973 yılında gitti. Sonraki senelerde defalarca evanjelist Hristiyan kafilelerle İsrail turları düzenledi. İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesi, Mike Huckabee’nin yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi ile yakın ilişkide olduğunu yazdı.





İKI YENI ATAMA

ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump, Robert Kennedy Jr.'ın, şu anda oluşturmakta olduğu bir sonraki yönetimde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nı devralmak üzere seçildiğini duyurdu. Trump, İçişleri Bakanlığı'nın başına Kuzey Dakota Valisi Duke Burgum'u aday göstereceğini söyledi. Önceki gün Savunma Bakanlığı için bir TV programcısı olan Pete Hegseth'i görevlendiren Trump, Ortadoğu Özel Temsilciliği makamına emlak zengini Steve Witkoff’u uygun görmüştü. Başkanın seçtiği isimler, yetkinlik bakımından yeterli görülmezken, Cumhuriyetçiler içinde de tepkiyle karşılanıyor.





İSRAIL’E SINIRSIZ SILAH SÖZÜ

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi. İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde, Trump'ın Netanyahu'ya göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.



