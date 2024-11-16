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Amerika ile bir numaralı sorunumuz terörle mücadele

Amerika ile bir numaralı sorunumuz terörle mücadele

04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağını değerlendiren Fidan, iki ülke arasında “terörle mücadele” konusunun öne çıkacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Trump'ın kabinesine ilişkin ileri düzeyde sözler söylemek istemiyorum, biraz daha bekleyip göreceğiz. İsrail yanlısı bir durum var, bu sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı.” ifadelerini kullandı.


TEK AKTÖR TÜRKİYE

“ABD ile problemimiz bir PKK konusu, ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu.

Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladı.”


#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan

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