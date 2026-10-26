Oktay Saral görevinden istifa etti
, PazartesiG: Güncelleme: 12:20, 26/10/2026, Pazartesi12:17, 26/10/2026
Yeni Şafak
Oktay Saral
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral görevinden istifa ettiğini duyurdu.
X hesabından bir paylaşım yapan Saral,
"Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum"ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :oktay saralcumhurbaşkanı başdanışmanıistifa