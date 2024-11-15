İran'dan ABD'ye yazılı teminat: Trump'ı öldürmeye çalışmayacağız

İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi.
Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık ABD'li yetkililere suikast planladığı söylenen İran'ın arka planda tam tersi bir politika yürüttüğü ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan habere göre, Vaşington yönetiminin eylül ayında Tahran'a mektup göndererek Trump'a yönelik tehditlerin 'ulusal güvenlik sorunu' olarak görüldüğünü ve bunun savaş sebebi sayılacağını iletti. İran'ın buna karşılık olarak Vaşington'a yazılı cevap vererek Trump'ı öldürmeye çalışmayacaklarına dair güvence verdiği aktarıldı.
İran'ın geçen ay ABD yönetimine, "
seçilmiş başkan Donald Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına
" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi.
'ın, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında geçen aylarda Trump konusunda yazışmalar yapıldı.
ABD yönetiminin, eylülde
'a özel bir mektup göndererek, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerinin "
" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "
" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.
Bu mektuba karşılık olarak İran'ın da 14 Ekim'de
'a yazılı cevabında Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.
İran'dan 'teminat' iddialarına kaçamak cevap
Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından, söz konusu haberdeki iddialara ilişkin AA'ya yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "
İki ülke arasında paylaşılan resmi mesajların ayrıntıları hakkında kamuya açık açıklamalarda bulunmuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Şehit (Kasım) Süleymani suikastını, uluslararası hukukun tanınmış ilkelerine bağlı kalarak yasal ve yargısal yollarla takip etme taahhüdünü uzun zaman önce ilan etti.
" ifadeleri paylaşıldı.
İran'dan Süleymani'ye karşılık ABD'li yetkilere suikast planı
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı
, Trump'ın başkanlığı döneminde, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.
İran'ın,
Süleymani'nin öldürülmesi
ne karşılık olarak başta eski Başkan Trump olmak üzere ABD'li yetkililere suikast planladığı iddia edilmiş, bunun üzerine Joe Biden yönetimi temmuzda Trump'ın Gizli Servis korumasını artırmıştı.
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