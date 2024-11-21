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Bu silah savaşta ilk kez kullanıldı: Rusya Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı gerçekleştirdi

Bu silah savaşta ilk kez kullanıldı: Rusya Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı gerçekleştirdi

Lokman Özdemir
11:3521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ukrayna - Rusya savaşı (Arşiv)
Ukrayna - Rusya savaşı (Arşiv)

Ukrayna ordusu, Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya, savaşın başlangıcından beri bu füzeleri ilk kez kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı da hava savunma sistemlerinin İngiltere üretimi iki 'Storm Shadow' uzun menzilli seyir füzesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı. Saldırının, Ukrayna'nın İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzelerini kullanmasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaşın başından bu yana ilk defa Rusya bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeler kullandı.


Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.



Seyir füzesi düşürüldü


Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya kanalının Ukraynalı yetkililere dayandırdığı habere göre Rusya, bu sabah Dnipro şehrine kıtalararası balistik füze fırlattı. Ukrayna ordusu ise saldırı sırasında Rusya tarafından fırlatılan altı adet Kh-101 seyir füzesini düşürdüğünü açıkladı.






Savaşta bir ilk gerçekleşti


Ukraynalı yetkililer, savaş boyunca ilk defa Rusya'nın bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeleri kullandığını vurgulanırken hasara dair bir açıklama yapılmadı.



Saldırının, Ukrayna'nın İngiltere menşeili Storm Shadow seyir füzelerini kullanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.




Rusya: İngiltere yapımı seyir füzelerini düşürdük


Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet
"Storm Shadow"
uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.


Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere üretimi 2 adet "Storm Shadow" seyir füzesi, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 67 insansız hava aracı (İHA) vuruldu." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ve havan topu ile 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.


Dün, İngiliz basınında çıkan haberlerde, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.



ABD'ye tepki: Savaşı körüklüyorlar


Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, Ukrayna'nın, Rusya topraklarında ABD ve İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli füzeleri kullanmaya başlamasını “gerginliği tırmandıran yeni bir unsur” şeklinde tanımlayarak
"Bu çatışmanın ateşini körüklemeye devam ediyorlar"
dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD menşeili Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve İngiltere menşeili uzun menzilli "Storm Shadow" füzelerini Rusya topraklarında kullanmasını değerlendirdi.



Zaharova: Müzakerelere açığız


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Maria Zaharova
gerilimin yükseldiği Rusya-Ukrayna hattına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Zaharova
"Müzakerelere açığız, gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız"
ifadelerini kullandı.

Ülkenin çıkarlarının öncelikli olduğunu kaydeden Zaharova,
"Bir kez daha vurgulamak isterim: Anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır"
dedi.


ABD'de görev süresi dolacak Joe Biden yönetimini sorumsuz adımlar atmakla suçlayan Peskov,
"Bu gerginliği tırmandıran yeni bir unsur."
ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'deki mevcut yönetimin Ukrayna'daki savaşın bitmesini istemediğini ifade ederek
"Bu çatışmanın ateşini körüklemeye devam ediyorlar, sona erdirme çabalarını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve Rusya'ya karşı savaşlarında Ukrayna'yı araç olarak kullanıyorlar"
dedi.


#Rusya
#Ukrayna
#füze

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