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ABD füzelerine Rusya izni

ABD füzelerine Rusya izni

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Joe Biden
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden giderayak Ukrayna-Rusya savaşını büyütecek bir adım attı. Biden, Ukrayna’ya yollanan Amerikan silahlarının Rus topraklarındaki saldırılarda kullanılmasına izin verdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya verdikleri silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verdiği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi. Söz konusu kararın Ukrayna-Rusya savaşında ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağını aktardı. Beyaz Saray tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.




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