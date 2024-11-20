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Rusya'dan saldırı hazırlığı: ABD'den sonra İspanya da Kiev Büyükelçiliği'ni kapattı

Rusya'dan saldırı hazırlığı: ABD'den sonra İspanya da Kiev Büyükelçiliği'ni kapattı

14:0620/11/2024, Çarşamba
DHA
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İspanya Kiev Büyükelçiliği
İspanya Kiev Büyükelçiliği

İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde hizmet vermeyeceğini" duyurdu.

İspanya, Kiev Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattığını duyurdu.


İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde hizmet vermeyeceğini açıkladı.


İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada,
“Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini
” bildirdi.

#Rusya
#Kiev
#İspanya

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