Ukrayna'dan savaşı tırmandıracak hamle: ABD füzeleriyle Rusya'ya ilk kez saldırdı
Pınar Görgü
15:3419/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ukrayna, gece Rus toprağına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullandığını duyurdu. Ukrayna ordusu, uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Bryansk bölgesinde sınıra 115 kilometre uzaklıktaki askeri bir tesisi hedef aldı. Hava savunma sistemlerine fırlatılan 6 füzeden 5'inin düşürüldüğü bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD'nin tedarik ettiği ATACMS füzeleri ile saldırdığını açıkladı.
Hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 füzeden 5'ini düşürdüğü aktarıldı. Ukrayna'nın fırlattığı ATACMS füzelerinden birinin enkazının Bryansk bölgesinde askeri bir tesis bölgesine düştüğü belirtildi.
Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen
açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok"
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada,
"Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor"
ifadesini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.
ABD hükümeti, geçtiğimiz günlerde uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.
ABD'nin bu adımının ardından, İngiltere'nin de Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere "Storm Shadow" füzeleri tedarik etmesi bekleniyor.
3.Dünya savaşı uyarısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce
"Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği"
yönünde açıklama yapmıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise,
"NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur"
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