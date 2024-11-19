Ukrayna'dan savaşı tırmandıracak hamle: ABD füzeleriyle Rusya'ya ilk kez saldırdı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise,

"NATO’ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya’ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev’e ve NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur"