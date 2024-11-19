Rusya: Uzun menzilli silahlar kullanılırsa Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkımız olacak

"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO'ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya'ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev'e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."