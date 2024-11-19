Seçimi kaybetti dünyayı yakacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın vaatlerinden biri olan 'savaşları bitirme' sözü umutları artırmışken, iki ay sonra Beyaz Saray'daki görevinden ayrılacak 'topal ördek' ABD Başkanı Joe Biden'dan önceki gün tüm dünyayı tedirgin eden bir karar geldi. Biden, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesini gerekçe göstererek Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin vermesi, '3. dünya savaşına davetiye çıkarmak' diye değerlendirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen haziran ayında, Rus topraklarının hedef alınması halinde nükleer silah kullanma opsiyonunu elinde tuttuğunu belirtmişti. Biden'ın kararına Trump'ın ekibinden ve yakın çevresinden de sert tepki geldi. 300 km menzilli ATACMS füzelerinin menzilinde pek çok Rus şehri bulunuyor.





Birçok Rus şehri vurulabilir

Biden'ın yeşil ışığıyla Ukrayna'nın bu füzeleri kullanması durumunda birçok Rus şehri hedef haline geliyor. Ukrayna, son zamanlarda Rusya'nın Belgorod şehrine saldırılar düzenlerken şehir Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometrelik mesafede. Söz konusu füzelerin kullanılması halinde Belgorod rahatlıkla hedef alınabilir. Rus gazının boru hattıyla Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderildiği tek nokta Kursk'a, Ukrayna ordusu, ağustos başında girmişti. Sınırdan yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kursk da füzelerin menzilinde.





Donanma üssü ve karargah menzilde

Yine Rus işgalindeki, Karadeniz donanmasına ev sahipliği yapan Kırım ve Sivastopol da füzelerin hedefinde. Ukrayna sınırına yakın Rus Güney Askeri Bölge Karagahı'na ev sahipliği yapan Rostov-na-Donu şehri de menzilde. Rusya'nın Bryansk, Smolensk ve Kaluga gibi bölgeleri de hedef haline gelebilir.





Füzeler konuşacak

Batı medyasına konuşan Batılı kaynaklar, Ukrayna'nın füzelerle Rus topraklarını hedef alacağı ilk saldırının birkaç gün içinde yapılabileceğini aktardı. Biden'ın yeşil ışık yakmasının ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, "Füzeler kendi adına konuşacak" ifadesiyle, Rus topraklarının vurulacağının işaretini verdi.





Barışı istemiyorlar

Biden'ın kararına sosyal medya platformu X hesabından tepki gösteren Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, "Askeri-endüstriyel kompleksi, babam barışı sağlamadan ve hayat kurtarmadan önce 3. dünya savaşını başlattığından emin olmak istiyor gibi" paylaşımıyla endişesini dile getirdi. Trump Jr. geçen hafta Zelenski'ye kendisine sağlanan mali desteğin son bulacağı mesajını paylaşmıştı.





Liberaller savaşı sever

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, X hesabındaki paylaşımında plana ilişkin, "Liberaller savaşı sever" ifadesini kullandı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ın yakın çalışma ekibinde yeralan milyarder Elon Musk da Lee'nin bu ifadelerini alıntılayarak "doğru." yanıtını verdi. Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine aday gösterilen Steven Cheung da Biden'ın Ukrayna'ya tanıdığı belirtilen yetkiye ilişkin "Barış müzakereleri yürütmek, savaşı sona erdirmek ve ölümleri durdurmak için her iki tarafı bir araya getirebilecek tek kişi Trump'ın kendisi" açıklamasında bulundu. Trump'a yakın Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de Biden'ın, "Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalıştığını" ileri sürdü.





Çatışmayı kökten Değiştirir

Biden'ın kararına Rusya'dan ise üstü örtülü tehdit geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" dedi. Peskov, "Batı silahları Rusya'nın derinlerine ateşlenirse, hedef alan Ukrayna değil, izin veren ülkeler olacak" ifadelerini kullandı.





'Savaşa hazır ol' emri

Rusya'ya savaşta destek amacıyla binlerce asker gönderdiği iddia edilen Kuzey Kore'den de açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD’nin İsrail ve Ukrayna’ya silah sağlamasını eleştirerek, "Ukrayna ve İsrail’e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD’li savaş tüccarları, 3. dünya savaşının çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli hale getiriyor" dedi. Kim, Kuzey Kore ordusuna da 'Savaşa hazır ol" emri verdi.





Fransa ve İngiltere sırada

ABD'nin ardından Fransa ve İngiltere'nin de Ukrayna'ya Rus topraklarını vurmasına onay vereceği değerlendiriliyor. İngiltere'nin Kiev'e 250 km'lik Stormshadow füzelerini sağladığı biliniyor. Fransa da Stormshadowların muadili SCALP füzelerini Ukrayna ordusunun kullanımına sundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzeleri göndermesine izin vermiyor.





Pentagon renk vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya verilen izinle ilgili bilgi vermekten kaçındı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh haberlere ilişkin sorulan sorulara, "Bu konuda verebileceğim bir detay yok" yanıtını verdi. Singh, söz konusu haberleri gördüğünü ancak "doğrulayamayacağını" belirterek ısrarlı sorulara rağmen yorum yapmaktan kaçındı.











