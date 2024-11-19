Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz

17:4519/11/2024, Salı
Diğer
Sonraki haber
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz. Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı.


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Lavrov, "ABD'nin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz" dedi.


"Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.




#Rusya
#Lavrov
#nükleer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Havalimanı yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti