Rusya Donetsk'teki Novoselidovka yerleşim birimini ele geçirdi

Son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 259 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 386 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 181 obüs ve havan topu ile 28 bin 525 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.