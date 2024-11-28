ABD'den Ukrayna'ya talimat: Zorunlu askerlik yaşını düşürün

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, “Basit gerçek şu ki, Ukrayna şu anda Rusya'nın büyüyen ordusuna ayak uyduramıyor, savaş alanındaki kayıplarını telafi etmek için yeterli sayıda askeri harekete geçiremiyor ya da eğitemiyor” dedi.





Washington'un zorunlu askerlik yaşı konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine yetkili, “askere alma yaşını 18'e indirmeyi düşünmeleri gerektiğine inanıyoruz” yanıtını verdi.









Şubat 2022'de başlayan Rus işgali sonrasında Ukrayna askerlik yaşını 27'den 25'e düşürmüştü.









Sadık bir ismi atadı

Öte yandan, önümüzdeki Ocak ayında başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump, Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi olarak kendisine sadık bir isim olan emekli general Keith Kellogg'u atadı.









Bu karar Biden ile Trump arasında bir yaklaşım değişikliğinin sinyallerini verdi.





Kellogg daha önce Kiev'i Moskova ile barış görüşmelerine zorlamak için Ukrayna'ya yapılan yardımları koz olarak kullanmayı önermişti.



